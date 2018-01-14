Во 2 сезоне 6 серии сериала «Развод» Роберт и Франсис снова идут к психологу, чтобы обговорить правила воспитания детей. Бывшая супруга рефлексирует по поводу отношений с Эндрю. Джеки обращается к Даллас за советом.
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