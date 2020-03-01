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Киноафиша Сериалы Послания из другого мира Сезоны Сезон 1 Серия 1

Послания из другого мира 2020 1 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 1 марта 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 марта 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 марта 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 16 марта 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 23 марта 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 30 марта 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 6 апреля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 13 апреля 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 20 апреля 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 27 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Послания из другого мира» уставшему от рутины Питеру попадает в руки необычный флаер с призывом. Следуя его указаниям, Питер становится участником некой игры с группой других незнакомцев.

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