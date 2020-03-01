В 1 сезоне 1 серии сериала «Послания из другого мира» уставшему от рутины Питеру попадает в руки необычный флаер с призывом. Следуя его указаниям, Питер становится участником некой игры с группой других незнакомцев.
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