В 1 сезоне 5 серии сериала «Послания из другого мира» подсказки приводят команду к новой истории и, как следствие, к новому заданию. В подсказке рассказана тайна некой девушки Клары, которая давно считается пропавшей.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail