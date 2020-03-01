В 1 сезоне 2 серии сериала «Послания из другого мира» игра продолжается, по мере того как Питер и Симона все больше исследуют город. Команда обнаруживает, что игра становится серьезнее, чем они думали. Им предстоит сделать важный выбор.
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