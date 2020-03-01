В 1 сезоне 10 серии сериала «Послания из другого мира» наша любимая команда — Симона, Питер, Дженис и Фредвинн — наконец подходит к заключительному этапу. В этой серии все тайны, подсказки и загадки наконец будут разгаданы. Или не все?