Разочарование 2018 - 2023 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Разочарование
Киноафиша Сериалы Разочарование Сезоны Сезон 4

Disenchantment 16+
Оригинальное название Part 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Разочарование»

В 4 сезоне сериала «Разочарование» продолжается история свободолюбивой принцессы Бин, которая неустанно изводит титулованного отца и вечно попадает в переделки с двумя своими приятелями – демоном и эльфом. Герои нередко оказываются в опасности. Для короля его дочь стала настоящим разочарованием. Вместо того чтобы выйти замуж за влиятельного принца и помочь королевству Дримландия, находящему в упадке, Бин злоупотребляет спиртным, дерется как уличный мальчишка и даже промышляет воровством. Однако королю не следовало бы удивляться, ведь девушка копирует поведение родного отца. 

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 16 голосов
7.2 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Разочарование» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Любовь в аду Love is Hell
Сезон 4 Серия 1
9 февраля 2022
Хороший, плохой, а-та-та The Good, The Bad, and the Bum-Bum
Сезон 4 Серия 2
9 февраля 2022
Кабинет доктора Чеззззза The Cabinet of Dr. Chazzzzz
Сезон 4 Серия 3
9 февраля 2022
Прощайте, люди, прощайте Goon Baby Goon
Сезон 4 Серия 4
9 февраля 2022
Топот маленьких ножек The Pitter-Patter of Little Feet
Сезон 4 Серия 5
9 февраля 2022
Чего ждать, когда ждешь паразитов What to Expect When You're Expecting Parasites
Сезон 4 Серия 6
9 февраля 2022
Невыносимая легкость Бин The Unbearable Lightning of Bean
Сезон 4 Серия 7
9 февраля 2022
Шпион против шпиона шпиона Spy Vs. Spy Vs. Spy
Сезон 4 Серия 8
9 февраля 2022
Выпей слизи, дорогая The Goo-Bye Girl
Сезон 4 Серия 9
9 февраля 2022
Распад Бин Bean Falls Apart
Сезон 4 Серия 10
9 февраля 2022
График выхода всех сериалов
