Новости
Netflix выпустил новый трейлер заключительного сезона «Разочарования»
Премьера финальной части шоу о приключениях принцессы-алкоголички и ее друзей состоится в сентябре.
Написать
18 августа 2023 14:51
Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Разочарование»
Заключительная часть шоу о приключениях королевы-алкоголички и ее друзей выйдет в начале сентября.
Написать
2 августа 2023 13:31
Netflix представил трейлер четвертого сезона анимационного сериала «Разочарование»
Принцесса-алкоголичка Бин и ее друзья, эльф и демон, отправляются в новые приключения.
Написать
1 февраля 2022 14:46
4 интересных сериала Netflix, которые вы могли упустить
Вокруг этих сериалов не было шумихи и скандалов. В них нет имен известных актеров или огромных бюджетов. Тем не менее мы посмотрели каждый из них и считаем, что они стоят вашего внимания.
Написать
2 апреля 2021 16:30
