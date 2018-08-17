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Киноафиша Сериалы Разочарование Сезоны Сезон 1 Серия 2

Разочарование 2018 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Разочарование»
Заходят как-то в бар принцесса, эльф и демон
Сезон 1 / Серия 1 17 августа 2018
По ком хрюкает свинка
Сезон 1 / Серия 2 17 августа 2018
Принцесса тьмы
Сезон 1 / Серия 3 17 августа 2018
Резня на вечеринке в замке
Сезон 1 / Серия 4 17 августа 2018
Мочи, мочи их, принцесса!
Сезон 1 / Серия 5 17 августа 2018
Болото пахнет болотом
Сезон 1 / Серия 6 17 августа 2018
Нежное буйство любви
Сезон 1 / Серия 7 17 августа 2018
Пределы бессмертия
Сезон 1 / Серия 8 17 августа 2018
Но главное: будь эльфом сам себе
Сезон 1 / Серия 9 17 августа 2018
Падение Дримландии
Сезон 1 / Серия 10 17 августа 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии мультсериала «Разочарование» пока король Зог и Колдунио проводят эксперименты над Элфо, Люцик пытается уговорить Бин убить ее жениха, чтобы избежать свадьбы. Но принцесса находит неожиданный выход, спасающий и ее, и эльфа. 

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