В 1 сезоне 2 серии мультсериала «Разочарование» пока король Зог и Колдунио проводят эксперименты над Элфо, Люцик пытается уговорить Бин убить ее жениха, чтобы избежать свадьбы. Но принцесса находит неожиданный выход, спасающий и ее, и эльфа.
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