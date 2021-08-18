Во 2 сезоне сериала «Дневник будущей женщины-президента» сюжет фокусируется на амбициозной старшекласснице по имени Елена. С самого раннего возраста девушка мечтает о большой политической карьере: она намерена стать президентом собственной страны. В новых сериях главная героиня присоединяется к школьному спектаклю, чтобы как можно больше времени проводить с Сашей, однако ее планы оказываются на волоске от провала, когда Клод тоже решает поучаствовать в мероприятии. Неожиданно низкая оценка по тесту заставляет Елену пересмотреть свою успеваемость.