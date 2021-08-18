Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дневник будущей женщины-президента 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дневник будущей женщины-президента
Киноафиша Сериалы Дневник будущей женщины-президента Сезоны Сезон 2

Diary of a Future President
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дневник будущей женщины-президента»

Во 2 сезоне сериала «Дневник будущей женщины-президента» сюжет фокусируется на амбициозной старшекласснице по имени Елена. С самого раннего возраста девушка мечтает о большой политической карьере: она намерена стать президентом собственной страны. В новых сериях главная героиня присоединяется к школьному спектаклю, чтобы как можно больше времени проводить с Сашей, однако ее планы оказываются на волоске от провала, когда Клод тоже решает поучаствовать в мероприятии. Неожиданно низкая оценка по тесту заставляет Елену пересмотреть свою успеваемость.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Дневник будущей женщины-президента График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Снова на сессии Back in Session
Сезон 2 Серия 1
18 августа 2021
Стратегический альянс Strategic Alliance
Сезон 2 Серия 2
18 августа 2021
Умоляя о пятом Pleading the Fifth
Сезон 2 Серия 3
18 августа 2021
Организация Объединенных Наций United Nations
Сезон 2 Серия 4
18 августа 2021
Национальная сцена The National Stage
Сезон 2 Серия 5
18 августа 2021
Мозговой трест Brain Trust
Сезон 2 Серия 6
18 августа 2021
Кви про кво Qui Pro Quo
Сезон 2 Серия 7
18 августа 2021
Несправедливость Верховного суда Supreme Court Injustice
Сезон 2 Серия 8
18 августа 2021
Первый Джентльмен First Gentleman
Сезон 2 Серия 9
18 августа 2021
Октябрь превзойдет October Surpise
Сезон 2 Серия 10
18 августа 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше