Дневник будущей женщины-президента 2020 6 серия 2 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Дневник будущей женщины-президента»
Снова на сессии
Сезон 2 / Серия 118 августа 2021
Стратегический альянс
Сезон 2 / Серия 218 августа 2021
Умоляя о пятом
Сезон 2 / Серия 318 августа 2021
Организация Объединенных Наций
Сезон 2 / Серия 418 августа 2021
Национальная сцена
Сезон 2 / Серия 518 августа 2021
Мозговой трест
Сезон 2 / Серия 618 августа 2021
Кви про кво
Сезон 2 / Серия 718 августа 2021
Несправедливость Верховного суда
Сезон 2 / Серия 818 августа 2021
Первый Джентльмен
Сезон 2 / Серия 918 августа 2021
Октябрь превзойдет
Сезон 2 / Серия 1018 августа 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дневник будущей женщины-президента» одна из подруг главной героини хочет помочь Елене с ее предвыборной речью и организацией стенда на Зимнем карнавале. Однако у самой школьницы совершенно другие идеи на этот счет.
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail