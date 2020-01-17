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Дневник будущей женщины-президента 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дневник будущей женщины-президента
Киноафиша Сериалы Дневник будущей женщины-президента Сезоны Сезон 1

Diary of a Future President
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дневник будущей женщины-президента»

В 1 сезоне сериала «Дневник будущей женщины-президента» события фокусируются на двенадцатилетней американке по имени Елена. С самого раннего возраста девочка мечтает стать первой женщиной-президентом своей страны. Она делает все возможное, чтобы добиться поставленной цели: учится на «отлично», общается только с «правильными» людьми и активно развивается. По ходу развития событий главная героиня понимает, что не может быть во всем идеальной. Кроме того, будущее президентство отнимает у нее гораздо больше сил, чем хотелось бы.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Дневник будущей женщины-президента График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Привет, мир Hello World
Сезон 1 Серия 1
17 января 2020
Новый курс The New Deal
Сезон 1 Серия 2
24 января 2020
Помощь в случае стихийных бедствий Disaster Relief
Сезон 1 Серия 3
31 января 2020
Национальный торговый центр The National Mall
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2020
Осведомитель Whistleblower
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2020
Хабеас Корпус Habeas Corpus
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2020
Международные отношения Foreign Relations
Сезон 1 Серия 7
28 февраля 2020
Вопросы дипломатии Matters of Diplomacy
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2020
О положении страны State of the Union
Сезон 1 Серия 9
13 марта 2020
Двухпартийная система Two Party System
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2020
График выхода всех сериалов
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