В 1 сезоне сериала «Дневник будущей женщины-президента» события фокусируются на двенадцатилетней американке по имени Елена. С самого раннего возраста девочка мечтает стать первой женщиной-президентом своей страны. Она делает все возможное, чтобы добиться поставленной цели: учится на «отлично», общается только с «правильными» людьми и активно развивается. По ходу развития событий главная героиня понимает, что не может быть во всем идеальной. Кроме того, будущее президентство отнимает у нее гораздо больше сил, чем хотелось бы.