«Дневник будущей женщины-президента» — подростковый американский сериал, созданный стриминговым сервисом Disney+. Действие фокусируется на двенадцатилетней школьнице по имени Елена, американке с кубинскими корнями. Главная героиня, как и все подростки ее возраста, посещает уроки, ругается с родителями, гуляет с лучшими друзьями и мечтает о грандиозном будущем. Правда, в случае Елены амбиции имеют немного угрожающий характер, ведь девочка мечтает стать первой женщиной-президентом в истории своей страны.