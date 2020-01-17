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Постер к сериалу Дневник будущей женщины-президента
Постер к сериалу Дневник будущей женщины-президента
Постер к сериалу Дневник будущей женщины-президента
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
Оцените
Киноафиша Сериалы Дневник будущей женщины-президента
Дневник будущей женщины-президента (2020 - …) Diary of a Future President
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Дневник будущей женщины-президента» — подростковый американский сериал, созданный стриминговым сервисом Disney+. Действие фокусируется на двенадцатилетней школьнице по имени Елена, американке с кубинскими корнями. Главная героиня, как и все подростки ее возраста, посещает уроки, ругается с родителями, гуляет с лучшими друзьями и мечтает о грандиозном будущем. Правда, в случае Елены амбиции имеют немного угрожающий характер, ведь девочка мечтает стать первой женщиной-президентом в истории своей страны.

Дневник будущей женщины-президента - трейлер второго сезона
Дневник будущей женщины-президента
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Илана Пенья
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Селенис Лейва
Селенис Лейва Gabi Canero-Reed
Джессика Мари Гарсиа
Джессика Мари Гарсиа
Санай Виктория
Санай Виктория
Нэйтан Аренас
Нэйтан Аренас
Тесс Ромеро
Тесс Ромеро Elena Cañero-Reed
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дневник будущей женщины-президента - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Дневник будущей женщины-президента - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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