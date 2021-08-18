Дневник будущей женщины-президента 2020 10 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Дневник будущей женщины-президента»
Снова на сессии
Сезон 2 / Серия 118 августа 2021
Стратегический альянс
Сезон 2 / Серия 218 августа 2021
Умоляя о пятом
Сезон 2 / Серия 318 августа 2021
Организация Объединенных Наций
Сезон 2 / Серия 418 августа 2021
Национальная сцена
Сезон 2 / Серия 518 августа 2021
Мозговой трест
Сезон 2 / Серия 618 августа 2021
Кви про кво
Сезон 2 / Серия 718 августа 2021
Несправедливость Верховного суда
Сезон 2 / Серия 818 августа 2021
Первый Джентльмен
Сезон 2 / Серия 918 августа 2021
Октябрь превзойдет
Сезон 2 / Серия 1018 августа 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 10 серии сериала «Дневник будущей женщины-президента» амбициозная старшеклассница наконец заставляет школу сменить талисман, но в процессе другие ученики решают восстать против нее. Сможет ли главная героиня убедить всех в своей правоте?
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