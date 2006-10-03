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Постер к сериалу Ди.Грэй-мен
Постер к сериалу Ди.Грэй-мен
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Ди.Грэй-мен
Ди.Грэй-мен (2006 - 2022) D.Gray-man 16+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 21 час 15 минут
О чем сериал

«D. Gray-man» — многосерийное фэнтезийное аниме, действие которого происходит в далеком прошлом в средневековой Европе. Главный герой — тысячелетний граф, живущий долгие годы в одиночестве и практически полной изоляции от обычных людей. По ходу развития событий выясняется, что граф все это время занимался весьма темными делами — он разрабатывал план по захвату всей планеты. А помогать ему в этом будут злобные существа под названием Акума — в них сочетается душа погибшего человека и механическое тело. Кажется, у людей совершенно нет шансов против Акума. Однако рыцари Черного Ордена серьезно намерены отстоять свою планету.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро Yu Kanda
Ютака Аояма Earl Millenium
Sanae Kobayashi Allen Walker
Мицухиро Итики
Мицухиро Итики Gill, Johnny
Tomokazu Sugita Wenhamm, Reever
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ди.Грэй-мен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 51 эпизод
 
Кадры из сериала
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