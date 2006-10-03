«D. Gray-man» — многосерийное фэнтезийное аниме, действие которого происходит в далеком прошлом в средневековой Европе. Главный герой — тысячелетний граф, живущий долгие годы в одиночестве и практически полной изоляции от обычных людей. По ходу развития событий выясняется, что граф все это время занимался весьма темными делами — он разрабатывал план по захвату всей планеты. А помогать ему в этом будут злобные существа под названием Акума — в них сочетается душа погибшего человека и механическое тело. Кажется, у людей совершенно нет шансов против Акума. Однако рыцари Черного Ордена серьезно намерены отстоять свою планету.