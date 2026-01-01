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Мицухиро Итики
Mitsuhiro Ichiki
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Мицухиро Итики
Мицухиро Итики
Mitsuhiro Ichiki
Дата рождения
10 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Кагосима, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Биография Мицухиро Итики
Родился 10 января 1982 года. Кагосима, Япония.
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