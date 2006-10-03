В 1 сезоне сериала «Ди.Грэй-мен» злобный граф Миллениум делает все возможное, чтобы поработить планету. Он создает непобедимую орду злобных существ под названием Акума — они представляют собой сочетание души человека, механизированного тела и мертвой плоти. К счастью, экзорцисты Черного Ордена считают, что у них есть все шансы ответить Миллениуму и спасти человечество. В конце концов, у них появляется весьма мощный союзник в лице Аллена Уолкера, мальчика с необычным даром, который способен видеть призраков и даже общаться с ними…