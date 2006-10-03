Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ди.Грэй-мен 2006 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ди.Грэй-мен
Киноафиша Сериалы Ди.Грэй-мен Сезоны Сезон 1

D.Gray-man 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 51
Продолжительность сезона 21 час 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ди.Грэй-мен»

В 1 сезоне сериала «Ди.Грэй-мен» злобный граф Миллениум делает все возможное, чтобы поработить планету. Он создает непобедимую орду злобных существ под названием Акума — они представляют собой сочетание души человека, механизированного тела и мертвой плоти. К счастью, экзорцисты Черного Ордена считают, что у них есть все шансы ответить Миллениуму и спасти человечество. В конце концов, у них появляется весьма мощный союзник в лице Аллена Уолкера, мальчика с необычным даром, который способен видеть призраков и даже общаться с ними…

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Ди.Грэй-мен» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мальчик, который охотится на акума The Boy Who Hunts Akuma
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2006
Тёмный орден The Black Order
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2006
Призрак Матилла The Ghost Of Marter
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2006
Песнь земли, чистых небес Aria of the Land and the Night Sky
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2006
Спой мне колыбельную Sing Me a Lullaby
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2006
Спой мне колыбельную Those Who Call Out Calamity
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2006
Надгробье воспоминаний The Tombstone of Memories
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2006
Событие, разрушившее Тёмный орден The Destruction Of The Black Order!?
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2006
Город, где всё повторяется сначала The Rewinding Town
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2006
Чистая сила неудачницы The Misfortunate Woman's Innocence
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2006
Чувства Миранды Лотто Miranda Lotto's Feelings
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2006
И выпал снег в тот миг на город And Then Snow Fell In The Town...
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2022
Вместе с одеждой Coat And Resolution
Сезон 1 Серия 13
26 декабря 2006
Листок возрождения The Leaf Of Revival
Сезон 1 Серия 14
9 января 2007
Конец бурана The End of the Snowstorm
Сезон 1 Серия 15
16 января 2007
Тысячелетний воин Swordsman of Millenium
Сезон 1 Серия 16
23 января 2007
Гордость воинов The Pride of Swordsmen
Сезон 1 Серия 17
30 января 2007
Любовь Линали Lenalee's Love
Сезон 1 Серия 18
7 февраля 2007
Вампир из старого замка Vampire of the Old Castle
Сезон 1 Серия 19
13 февраля 2007
Удачи, мистер экзорцист Do Your Best Mr. Exorcist
Сезон 1 Серия 20
20 февраля 2007
Кроули в атаку Krory, Attack
Сезон 1 Серия 21
27 февраля 2007
Правда об Элиаде Eliade's Truth
Сезон 1 Серия 22
6 марта 2007
Вампир, которого я любила The Vampire I Loved
Сезон 1 Серия 23
13 марта 2007
Путешествие Кроули Krory's Journey
Сезон 1 Серия 24
20 марта 2007
Цепи генерала Field Marshal's Chain
Сезон 1 Серия 25
27 марта 2007
Начало конца Beginning to the End
Сезон 1 Серия 26
3 апреля 2007
Мой учитель, генерал Кросс My Master, General Cross
Сезон 1 Серия 27
10 апреля 2007
Экзорцист Кроули Exorcist Krory
Сезон 1 Серия 28
17 апреля 2007
Торговец душами (1) The Person Who Sells Souls (Part 1)
Сезон 1 Серия 29
24 апреля 2007
Торговец душами (2) The Person Who Sells Souls (Part 2)
Сезон 1 Серия 30
1 мая 2007
Пропавшая Миранда Miranda's Lost Child
Сезон 1 Серия 31
8 мая 2007
Таинственный корабль-призрак Mysterious Ghost Ship
Сезон 1 Серия 32
15 мая 2007
Деревня, где живёт ведьма (1) The Village Where the Witch Lives (Part 1)
Сезон 1 Серия 33
22 мая 2007
Деревня, где живёт ведьма (2) The Village Where the Witch Lives (Part 2)
Сезон 1 Серия 34
29 мая 2007
Экзорцист, повелевающий ветром The Exorcist Who Probably Will Wait for the Wind
Сезон 1 Серия 35
5 июня 2007
Чёрный занавес Chapter of Darkness
Сезон 1 Серия 36
12 июня 2007
Колокольчик милосердия The Neighborhood Bell ~Charity Bell~
Сезон 1 Серия 37
19 июня 2007
Фрой Тидолл Froi Tiedoll
Сезон 1 Серия 38
26 июня 2007
Погребённая тишина Silent Casket
Сезон 1 Серия 39
3 июля 2007
Розы вечного покоя Rose of the Repose of Souls
Сезон 1 Серия 40
10 июля 2007
Новый убийца The New Assassin
Сезон 1 Серия 41
17 июля 2007
Ловушки чёрной кошки Black Cat's Trap
Сезон 1 Серия 42
24 июля 2007
Бродячая статуя Wandering Stone Statue
Сезон 1 Серия 43
31 июля 2007
Служанка со стальным веером The Iron-Fan Maid
Сезон 1 Серия 44
7 августа 2007
Таинственная усадьба Mysterious Mansion
Сезон 1 Серия 45
14 августа 2007
Снежный призрак Silver Illusion
Сезон 1 Серия 46
21 августа 2007
Девочка с хрустальным шаром Crystal Girl
Сезон 1 Серия 47
28 августа 2007
Дрожь связанной с чистой силой The Trembling Compatible User
Сезон 1 Серия 48
4 сентября 2007
Колокольчик госпожи Люлюбелл Lulubell-sama's Bell
Сезон 1 Серия 49
11 сентября 2007
Искренние чувства Wholehearted Feelings
Сезон 1 Серия 50
18 сентября 2007
Искренние чувства Set Sail to the East
Сезон 1 Серия 51
25 сентября 2007
График выхода всех сериалов
Сколько серий «Шеф-8» уже сняли на самом деле? Фанаты спорят между 8 и 10 — вот почему все запутались (тут еще свежие фото)
На эту сцену с Нео обратили внимание единицы: повторяется в каждом фильме «Матрицы»
Новый проект о маньяке от создателей «Фишера»: главная роль опять у Янковского, правда есть большое «но»
Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
Арагорн отпустил мертвецов, у зрителей эмоция «рука-лицо»: спорная сцена из «Возвращения короля» в книге была совершенно другой
«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
«Можете сделать экспертизу, я не гуляла от него»: сюжетную дыру с породами щенков в «Барбоскиных» не могут объяснить даже создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше