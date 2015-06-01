В 3 сезоне 9 серии сериала «Коварные горничные» Эвелен возвращается домой, где ее ждет неожиданный сюрприз. Зойла узнает о том, что Женевьева все это время хранила от нее тайну. Себастьен призывает Кармен вновь встретиться с Джеклин.