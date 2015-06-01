В 3 сезоне 12 серии сериала «Коварные горничные» расследование позволяет Марисоль узнать секрет Тейлора. Эрнесто и Гектор приступают к реализации своего плана убийства Кэти. Увольнение из дома Женевьевы становится для Зойлы серьезным испытанием.
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