В 3 сезоне 8 серии сериала «Коварные горничные» служанки сталкиваются с новыми неприятностями в личной жизни. Марисоль узнает Джесси с неожиданной стороны, а Кармен проявляет изобретательность во время двойного свидания с боссом.
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