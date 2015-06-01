В 3 сезоне 6 серии сериала «Коварные горничные» отношения с Джесси заставляют Марисоль понервничать. Рози пытается определиться между двумя кавалерами. Сделать судьбоносный выбор оказывается куда сложнее, чем она предполагала.
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