В 3 сезоне 1 серии сериала «Коварные горничные» после стрельбы на свадьбе жизнь героинь меняется раз и навсегда. Марисоль добилась в литературе заметных успехов и знакомится с богачами из Беверли-Хиллз, но не чувствует себя частью этого мира.
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