В 1 сезоне 2 серии сериала «Дьяволы» главный герой ощущает себя тотально преданным: он искренне надеялся на то, что Доминик всегда протянет ему руку помощи. В итоге Массимо готовит компрометирующие документы, чтобы заработать новые деньги.
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