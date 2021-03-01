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Киноафиша Сериалы Обломки Сезоны Сезон 1 Серия 7

Обломки 2021 7 серия 1 сезон

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Пилот
Сезон 1 / Серия 1 1 марта 2021
Вы не одиноки
Сезон 1 / Серия 2 8 марта 2021
Солнечные ветры
Сезон 1 / Серия 3 15 марта 2021
Во вселенной
Сезон 1 / Серия 4 22 марта 2021
Пепельный свет Луны
Сезон 1 / Серия 5 29 марта 2021
Сверхновая
Сезон 1 / Серия 6 5 апреля 2021
Можешь звать ее Кэролайн
Сезон 1 / Серия 7 12 апреля 2021
Космонавт
Сезон 1 / Серия 8 19 апреля 2021
Ты знаешь Икара?
Сезон 1 / Серия 9 26 апреля 2021
Я Икар
Сезон 1 / Серия 10 3 мая 2021
Асала
Сезон 1 / Серия 11 10 мая 2021
Сообщение от наземного управления
Сезон 1 / Серия 12 17 мая 2021
Небесное тело
Сезон 1 / Серия 13 24 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Обломки» агенты отправляются в штат Мэн, чтобы выполнить несколько важных заданий, которые дала им компания. По ходу развития событий они знакомятся с девушкой, потерявшей своего отца из-за обломков. Ситуация меняется.

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