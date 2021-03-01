В 1 сезоне 7 серии сериала «Обломки» агенты отправляются в штат Мэн, чтобы выполнить несколько важных заданий, которые дала им компания. По ходу развития событий они знакомятся с девушкой, потерявшей своего отца из-за обломков. Ситуация меняется.
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