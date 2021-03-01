В 1 сезоне 13 серии сериала «Обломки» главные герои готовятся к долгожданному финалу сезона, который приготовил для зрителей пару больших сюрпризов. Жизни Брайана и Финолы навсегда меняются, когда Мэддокс наконец находит нужные ему элементы.
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