В 1 сезоне 10 серии сериала «Обломки» двое секретных агентов все глубже погружаются в тайну загадочного космического корабля. Теперь Брайан и Финола должны сделать все возможное для того, чтобы предотвратить разрушение ткани реальности.
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