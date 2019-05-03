В 1 сезоне 7 серии сериала «Мертв для меня» Джен относит найденную часть автомобиля местной полицейской. Джуди пытается выяснить, куда Стив дел машину, на которой они убили Теда. Оказывается, что тот решил разобрать ее на самые мелкие детали.
