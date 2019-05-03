Меню
Прощай навсегда 2019 - 2022 6 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Прощай навсегда»
Пилотный эпизод
Сезон 1 / Серия 1 3 мая 2019
Может, я чокнутая
Сезон 1 / Серия 2 3 мая 2019
Это я во всем виновата
Сезон 1 / Серия 3 3 мая 2019
Я не могу вернуться
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2019
Подальше от всех забот
Сезон 1 / Серия 5 3 мая 2019
О боже!
Сезон 1 / Серия 6 3 мая 2019
Я могу это перенести
Сезон 1 / Серия 7 3 мая 2019
Меня не остановить
Сезон 1 / Серия 8 3 мая 2019
Я должна сказать правду
Сезон 1 / Серия 9 3 мая 2019
Уходи
Сезон 1 / Серия 10 3 мая 2019
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Мертв для меня» новый знакомый детектив Ник предлагает подругам поговорить о деле Теда с местной полицией. По ходу дела выясняется, что старший сын Джен торговал наркотиками, которые нашел в секретной аптечке ее супруга.

