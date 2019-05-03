Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили

Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно

1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»

На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник

Политика, секс и море крови: продолжение «Спартака» стало идеальным «наследником» «Игры престолов» – от восторга пищат даже хейтеры

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла