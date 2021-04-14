Меню
Папа, перестань меня позорить! 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Папа, перестань меня позорить!
Киноафиша Сериалы Папа, перестань меня позорить! Сезоны Сезон 1

Dad Stop Embarrassing Me! 12+
Премьера сезона 14 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Папа, перестань меня позорить!»

В 1 сезоне сериала «Папа, перестань меня позорить!» сюжет фокусируется на успешном бизнесмене, владельце косметического бренда, который пользуется большой популярностью у американок. Жизнь главного героя существенно меняется, когда в его дом приезжает дочка подросткового возраста. Довольно быстро становится понятно, что у девушки очень своенравный характер – с таким человеком не так-то просто ужиться. Впрочем, главный герой старается взрастить в себе отцовские чувства и постепенно начинает проникаться интересами новоиспеченной дочери.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Папа, перестань меня позорить!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2021
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2021
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2021
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2021
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2021
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2021
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2021
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2021
График выхода всех сериалов
