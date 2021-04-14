В 1 сезоне сериала «Папа, перестань меня позорить!» сюжет фокусируется на успешном бизнесмене, владельце косметического бренда, который пользуется большой популярностью у американок. Жизнь главного героя существенно меняется, когда в его дом приезжает дочка подросткового возраста. Довольно быстро становится понятно, что у девушки очень своенравный характер – с таким человеком не так-то просто ужиться. Впрочем, главный герой старается взрастить в себе отцовские чувства и постепенно начинает проникаться интересами новоиспеченной дочери.