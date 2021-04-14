В 1 сезоне 7 серии сериала «Папа, перестань меня позорить!» отец читает книгу Мейзера и решает полностью изменить свои отношения с дочерью. Но как сама Саша отреагирует на такие перемены? Девушка неожиданно начинает себя вести очень странно.