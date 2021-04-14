Папа, перестань меня позорить! 2021 1 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 114 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 214 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 314 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 414 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 514 апреля 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 614 апреля 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 714 апреля 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 814 апреля 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Папа, перестань меня позорить!» девочка-подросток по имени Саша приезжает к своему отцу Брайану. Почти сразу между ними возникают разного рода недоразумения. В итоге главным героям приходиться обратиться к психологу.
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