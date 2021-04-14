Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Папа, перестань меня позорить! Сезоны Сезон 1 Серия 1

Папа, перестань меня позорить! 2021 1 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 14 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 14 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 14 апреля 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 14 апреля 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 апреля 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 апреля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Папа, перестань меня позорить!» девочка-подросток по имени Саша приезжает к своему отцу Брайану. Почти сразу между ними возникают разного рода недоразумения. В итоге главным героям приходиться обратиться к психологу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мизантроп
Мизантроп 1 комментарий
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 190 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 21 комментарий
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App