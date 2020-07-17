В 1 сезоне 7 серии сериала «Проклятая» Моргана и Нимуэ пытаются оторваться от рыцарей Утера в пещерах. Ведьма не выдерживает давления и совершает опрометчивый поступок. Зеленый Рыцарь и Артур оказываются в ловушке Красных Палладинов.
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