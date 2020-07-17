В 1 сезоне 8 серии сериала «Проклятая» Мерлин открывает правду происхождения Утера и пытается заключить договор с новыми союзниками, но у него появляется влиятельный конкурент. Красные Палладины узнают, где находится лагерь Сопротивления.
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