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Киноафиша Сериалы Проклятая Сезоны Сезон 1 Серия 8

Проклятая 2020 8 серия 1 сезон

6.7 Оцените
10 голосов
Нимуэ
Сезон 1 / Серия 1 17 июля 2020
Проклятая
Сезон 1 / Серия 2 17 июля 2020
Одна
Сезон 1 / Серия 3 17 июля 2020
Кровавое озеро
Сезон 1 / Серия 4 17 июля 2020
Воссоединение
Сезон 1 / Серия 5 17 июля 2020
Феста и Морейи
Сезон 1 / Серия 6 17 июля 2020
Принеси-ка хорошего эля
Сезон 1 / Серия 7 17 июля 2020
Королева фейри
Сезон 1 / Серия 8 17 июля 2020
Яд
Сезон 1 / Серия 9 17 июля 2020
Жертва
Сезон 1 / Серия 10 17 июля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Проклятая» Мерлин открывает правду происхождения Утера и пытается заключить договор с новыми союзниками, но у него появляется влиятельный конкурент. Красные Палладины узнают, где находится лагерь Сопротивления.

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