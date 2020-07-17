В 1 сезоне 10 серии сериала «Проклятая» Нимуэ сделала свой выбор и готова пожертвовать всем, чтобы спасти фейри. Теперь Артуру придется стать во главе Сопротивления. Мерлин возвращается в лагерь Утера и пытается узнать его истинные планы.
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