В 1 сезоне 3 серии сериала «Проклятая», оказавшись в аббатстве Красных Палладинов, Нимуэ обретает нового союзника и видит ужасные страдания, которые могут причинять ее силы. Артур пытается заручиться поддержкой и выиграть титул на турнире.
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