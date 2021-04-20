Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Жестокое лето Сезоны Сезон 1 Серия 7

Жестокое лето 2021 7 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Жестокое лето»
С днем рождения, Жанетт Тернер
Сезон 1 / Серия 1 20 апреля 2021
Чертовски хорошее времяпрепровождение
Сезон 1 / Серия 2 20 апреля 2021
Уйти красиво
Сезон 1 / Серия 3 27 апреля 2021
Ты не охотишься, ты не ешь
Сезон 1 / Серия 4 4 мая 2021
Как и было задумано богами Карни
Сезон 1 / Серия 5 11 мая 2021
Океан внутри меня
Сезон 1 / Серия 6 18 мая 2021
С Днем рождения, Кейт Уоллис
Сезон 1 / Серия 7 25 мая 2021
Доказательство
Сезон 1 / Серия 8 1 июня 2021
Моя собственная тайна
Сезон 1 / Серия 9 8 июня 2021
Враждебный свидетель
Сезон 1 / Серия 10 15 июня 2021
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Жестокое лето» главная героиня пытается разобраться со старой семейной тайной. Тем временем Джой уговаривает Кейт пойти вместе с ней на мероприятие. Мэллори ожидает большой сюрприз во время празднования дня рождения.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше