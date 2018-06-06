В 1 сезоне 7 серии сериала «Кондор» Мэй организовала траурное мероприятие в память о супруге. Во время поминок ей становится известно об Элдоне и преступных делах Сэма. Женщина понятия не имеет, что в ее доме находится прослушивающее устройство.
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