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Кондор 2018 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Кондор»
Какое одиночество
Сезон 1 / Серия 1 6 июня 2018
Решение всех проблем
Сезон 1 / Серия 2 13 июня 2018
Истинный патриот
Сезон 1 / Серия 3 20 июня 2018
Пленники истории
Сезон 1 / Серия 4 27 июня 2018
По невиновности
Сезон 1 / Серия 5 11 июля 2018
Не существует
Сезон 1 / Серия 6 18 июля 2018
В сумрачном лесу
Сезон 1 / Серия 7 25 июля 2018
Вопрос компромисса
Сезон 1 / Серия 8 1 августа 2018
Смерть - это жатва
Сезон 1 / Серия 9 8 августа 2018
Недоверие процветает
Сезон 1 / Серия 10 15 августа 2018
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Кондор» Джо Тернер выясняет, что программу, которую он создал для обнаружения террористов на Ближнем Востоке, стали применять в Соединенных Штатах Америки. ЦРУ находит на первый взгляд невинного горожанина.

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