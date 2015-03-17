В 6 сезоне 9 серии сериала «Сообщество» все герои становятся жертвами хитроумного афериста, который волею судьбы оказывается в колледже. В итоге учебная группа начинает разрабатывать собственный план аферы, чтобы отомстить своему обидчику...
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