В 6 сезоне 5 серии сериала «Сообщество» в колледже проводят экскурсию для группы заключенных, которые наблюдают за всем происходящим с экранов мониторов. Бритта пытается убедить Эбеда устроить в квартире вечеринку, несмотря на запреты Энни.
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