В 6 сезоне 8 серии сериала «Сообщество» неожиданно для всех рекламный ролик с участием Ченга становится вирусным. Главные герои пытаются нажиться на славе бывшего учителя, используя небольшую сцену с ним в своем новом научно-фантастическом фильме...
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