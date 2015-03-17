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Киноафиша Сериалы Сообщество Сезоны Сезон 6 Серия 8

Сообщество 2009 - 2015 8 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Сообщество»
Лестницы
Сезон 6 / Серия 1 17 марта 2015
Техническое обслуживание газонокосилки и послеродовой уход
Сезон 6 / Серия 2 17 марта 2015
Основы приличий в кризисной комнате
Сезон 6 / Серия 3 24 марта 2015
Исследование нетрадиционной ориентации и продвинутое актёрское мастерство
Сезон 6 / Серия 4 31 марта 2015
Законы робототехники и правила вечеринок
Сезон 6 / Серия 5 7 апреля 2015
Основы безопасности электронных сообщений
Сезон 6 / Серия 6 14 апреля 2015
Продвинутые функции безопасности
Сезон 6 / Серия 7 21 апреля 2015
Введение в переработанное кино
Сезон 6 / Серия 8 28 апреля 2015
Мошенничество 101
Сезон 6 / Серия 9 5 мая 2015
Основы ремонта автофургонов и хиромантия
Сезон 6 / Серия 10 12 мая 2015
Современный шпионаж
Сезон 6 / Серия 11 19 мая 2015
Свадебная видеосъёмка
Сезон 6 / Серия 12 26 мая 2015
Эмоциональные последствия вещательного телевидения
Сезон 6 / Серия 13 2 июня 2015
О чем cерия

В 6 сезоне 8 серии сериала «Сообщество» неожиданно для всех рекламный ролик с участием Ченга становится вирусным. Главные герои пытаются нажиться на славе бывшего учителя, используя небольшую сцену с ним в своем новом научно-фантастическом фильме...

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