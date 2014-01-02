В 5 сезоне 9 серии сериала «Сообщество» Джефф и другие ребята случайно находят партию неиспользованных учебников, они решают ее продать, но каждый настаивает на своем способе. Тем временем Энни и Эбед начинают искать себе нового соседа в квартиру...