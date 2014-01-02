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Сообщество 2009 - 2015 1 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Сообщество»
Репилот
Сезон 5 / Серия 1 2 января 2014
Введение в преподавание
Сезон 5 / Серия 2 2 января 2014
Основы годичной нумизматики
Сезон 5 / Серия 3 9 января 2014
Совместная полиграфия
Сезон 5 / Серия 4 16 января 2014
Геотермальный эскапизм
Сезон 5 / Серия 5 23 января 2014
Анализ работы доски объявлений
Сезон 5 / Серия 6 30 января 2014
Рабство и сексуальность бета-самца
Сезон 5 / Серия 7 27 февраля 2014
Разработка приложений и приправ
Сезон 5 / Серия 8 6 марта 2014
Уход за видеокассетами и образовательное издательское дело
Сезон 5 / Серия 9 13 марта 2014
Подземелья и драконы для особо продвинутых
Сезон 5 / Серия 10 20 марта 2014
G.I. Джефф
Сезон 5 / Серия 11 3 апреля 2014
Основная история (Часть 1)
Сезон 5 / Серия 12 10 апреля 2014
Основа сэндвичей (Часть 2)
Сезон 5 / Серия 13 17 апреля 2014
О чем cерия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Сообщество» Джефф вынужденно возвращается в колледж в надежде устранить опасность потенциального иска и нового срыва адвокатской карьеры. По ходу дела он узнает о том, что произошло с учебной группой после его отъезда.

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