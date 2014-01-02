В 5 сезоне 1 серии сериала «Сообщество» Джефф вынужденно возвращается в колледж в надежде устранить опасность потенциального иска и нового срыва адвокатской карьеры. По ходу дела он узнает о том, что произошло с учебной группой после его отъезда.