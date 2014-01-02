Уход за видеокассетами и образовательное издательское дело
Сезон 5 / Серия 913 марта 2014
Подземелья и драконы для особо продвинутых
Сезон 5 / Серия 1020 марта 2014
G.I. Джефф
Сезон 5 / Серия 113 апреля 2014
Основная история (Часть 1)
Сезон 5 / Серия 1210 апреля 2014
Основа сэндвичей (Часть 2)
Сезон 5 / Серия 1317 апреля 2014
О чем cерия
В 5 сезоне 1 серии сериала «Сообщество» Джефф вынужденно возвращается в колледж в надежде устранить опасность потенциального иска и нового срыва адвокатской карьеры. По ходу дела он узнает о том, что произошло с учебной группой после его отъезда.
Авторизация по e-mail