Уход за видеокассетами и образовательное издательское дело
Сезон 5 / Серия 913 марта 2014
Подземелья и драконы для особо продвинутых
Сезон 5 / Серия 1020 марта 2014
G.I. Джефф
Сезон 5 / Серия 113 апреля 2014
Основная история (Часть 1)
Сезон 5 / Серия 1210 апреля 2014
Основа сэндвичей (Часть 2)
Сезон 5 / Серия 1317 апреля 2014
О чем cерия
В 5 сезоне 11 серии сериала «Сообщество» создатели в очередной раз удивляют зрителей необычной стилизацией. Весь эпизод снят в духе известного мультфильма «Джо-солдат». Только теперь главными героями кукольной анимации становятся студенты колледжа.
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