Во 2 сезоне 4 серии сериала «Сообщество» декан решает приобрести для колледжа собственный космический симулятор. Естественно, ничем хорошим для героев это не заканчивается. Студенты застревают в капсуле во время экспериментального «полета».
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