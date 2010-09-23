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Киноафиша Сериалы Сообщество Сезоны Сезон 2 Серия 12

Сообщество 2009 - 2015 12 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Сообщество»
Антропология 101
Сезон 2 / Серия 1 23 сентября 2010
Бухгалтерский учет для юристов
Сезон 2 / Серия 2 30 сентября 2010
Психология смирения
Сезон 2 / Серия 3 7 октября 2010
Фундаментальное ракетостроение
Сезон 2 / Серия 4 14 октября 2010
Мессианские мифы и древние народы
Сезон 2 / Серия 5 21 октября 2010
Эпидемиология
Сезон 2 / Серия 6 28 октября 2010
Аэродинамика полов
Сезон 2 / Серия 7 4 ноября 2010
Совместная каллиграфия
Сезон 2 / Серия 8 11 ноября 2010
Теория заговоров и дизайн интерьера
Сезон 2 / Серия 9 18 ноября 2010
Сертифицированная миксология
Сезон 2 / Серия 10 2 декабря 2010
Неконтролируемое Рождество Эбеда
Сезон 2 / Серия 11 9 декабря 2010
Исследование популяции жителей Азии
Сезон 2 / Серия 12 20 января 2011
Фармакология знаменитостей
Сезон 2 / Серия 13 27 января 2011
Продвинутые „Подземелья и драконы“
Сезон 2 / Серия 14 3 февраля 2011
Романтизм начала XXI века
Сезон 2 / Серия 15 10 февраля 2011
Продвинутое документальное кино
Сезон 2 / Серия 16 17 февраля 2011
Введение в политологию
Сезон 2 / Серия 17 24 февраля 2011
Закон об опеке и восточно-европейская дипломатия
Сезон 2 / Серия 18 17 марта 2011
Критическое исследование фильма
Сезон 2 / Серия 19 24 марта 2011
Конкурентная дегустация вин
Сезон 2 / Серия 20 14 апреля 2011
Парадигмы человеческой памяти
Сезон 2 / Серия 21 21 апреля 2011
Прикладная антропология и кулинарное искусство
Сезон 2 / Серия 22 28 апреля 2011
Пригоршня пейнтбольных шариков
Сезон 2 / Серия 23 5 мая 2011
Еще несколько пейнтбольных шариков
Сезон 2 / Серия 24 12 мая 2011
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Сообщество» вся команда обсуждает перспективу появления нового ученика в группе — это может быть новый парень Энни или же мистер Ченг. Ширли объявляет о больших новостях: ее бывший супруг неожиданно решил вернуться.

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