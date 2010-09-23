Во 2 сезоне 12 серии сериала «Сообщество» вся команда обсуждает перспективу появления нового ученика в группе — это может быть новый парень Энни или же мистер Ченг. Ширли объявляет о больших новостях: ее бывший супруг неожиданно решил вернуться.
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