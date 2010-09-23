Во 2 сезоне 23 серии сериала «Сообщество» все студенты колледжа отмечают последний учебный день. В честь такого события главные герои даже решают устроить пикник. Декан объявляет о начале новой игры в пейнтбол, все учащиеся разбиваются на группы...
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