Columbo poster
Kinoafisha TV Shows Columbo Seasons

Columbo All seasons

Columbo 12+
Production year 1971
Country USA
Episode duration 1 hour 30 minutes
TV channel ABC

Series rating

8.6
Rate 10 votes
8.3 IMDb
All seasons of "Columbo"
Columbo - Season 1 Season 1
8 episodes 1 March 1971 - 9 February 1972
 
Columbo - Season 2 Season 2
8 episodes 17 September 1972 - 25 March 1973
 
Columbo - Season 3 Season 3
8 episodes 23 September 1973 - 5 May 1974
 
Columbo - Season 4 Season 4
6 episodes 15 September 1974 - 27 April 1975
 
Columbo - Season 5 Season 5
6 episodes 14 September 1975 - 2 March 1976
 
Columbo - Season 6 Season 6
3 episodes 10 October 1976 - 22 May 1977
 
Columbo - Season 7 Season 7
5 episodes 21 November 1977 - 13 May 1978
 
Columbo - Season 8 Season 8
4 episodes 6 February 1989 - 1 May 1989
 
Columbo - Season 9 Season 9
6 episodes 25 November 1989 - 14 May 1990
 
Columbo - Season 10 Season 10
3 episodes 9 December 1990 - 29 April 1991
 
Columbo - Season 11 Season 11
3 episodes 15 December 1991 - 22 November 1992
 
Columbo - Season 12 Season 12
3 episodes 31 October 1993 - 2 May 1994
 
Columbo - Season 13 Season 13
5 episodes 8 May 1995 - 30 January 2003
 
Season 1968
1 episode 20 February 1968
 
Season 1971
6 episodes 1 March 1971 - 15 December 1971
 
Season 1972
6 episodes 19 January 1972 - 26 November 1972
 
Season 1973
8 episodes 21 January 1973 - 16 December 1973
 
Season 1974
7 episodes 18 January 1974 - 27 October 1974
 
Season 1975
6 episodes 9 February 1975 - 2 November 1975
 
Season 1976
5 episodes 1 February 1976 - 28 November 1976
 
Season 1977
2 episodes 22 May 1977 - 21 November 1977
 
Season 1978
4 episodes 30 January 1978 - 13 May 1978
 
Season 1989
5 episodes 6 February 1989 - 25 November 1989
 
Season 1990
6 episodes 20 January 1990 - 9 December 1990
 
Season 1991
3 episodes 20 February 1991 - 15 December 1991
 
Season 1992
2 episodes 15 March 1992 - 22 November 1992
 
Season 1993
1 episode 31 October 1993
 
Season 1994
2 episodes 10 January 1994 - 2 May 1994
 
Season 1995
1 episode 8 May 1995
 
Season 1997
1 episode 15 May 1997
 
Season 1998
1 episode 8 October 1998
 
Season 2001
1 episode 12 March 2001
 
Season 2003
1 episode 30 January 2003
 
