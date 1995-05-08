Season 1
8 episodes
1 March 1971 - 9 February 1972
Season 2
8 episodes
17 September 1972 - 25 March 1973
Season 3
8 episodes
23 September 1973 - 5 May 1974
Season 4
6 episodes
15 September 1974 - 27 April 1975
Season 5
6 episodes
14 September 1975 - 2 March 1976
Season 6
3 episodes
10 October 1976 - 22 May 1977
Season 7
5 episodes
21 November 1977 - 13 May 1978
Season 8
4 episodes
6 February 1989 - 1 May 1989
Season 9
6 episodes
25 November 1989 - 14 May 1990
Season 10
3 episodes
9 December 1990 - 29 April 1991
Season 11
3 episodes
15 December 1991 - 22 November 1992
Season 12
3 episodes
31 October 1993 - 2 May 1994
Season 13
5 episodes
8 May 1995 - 30 January 2003
