Где Бриджет? / Эротическое пробуждение А. П. Ла Перл
Сезон 2 / Серия 725 февраля 2021
Мужики жгут / Потайная лошадка
Сезон 2 / Серия 825 февраля 2021
Ремонт
Сезон 2 / Серия 925 февраля 2021
Днюха
Сезон 2 / Серия 1025 февраля 2021
Самогон времени
Сезон 2 / Серия 1125 февраля 2021
Лучший учитель
Сезон 2 / Серия 1225 февраля 2021
Где Бриджет?
Сезон 2 / Серия 1325 февраля 2021
Эротическое пробуждение Э.П. ЛаПерл
Сезон 2 / Серия 1425 февраля 2021
Мужики жгут
Сезон 2 / Серия 1525 февраля 2021
Потайная лошадка
Сезон 2 / Серия 1625 февраля 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 4 серии сериала «Ближе некуда», устав от ненадежных парней, Бриджет заводит отношения с призраком французского аристократа. После того, как Джош бросает свою семью перед лицом опасности, он просит Пирл научить его быть храбрым.
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