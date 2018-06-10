Во 2 сезоне 8 серии сериала «Когти» команда Десны разбирается с последствиями ее ареста. Любовник Дженны возвращается, чтобы преследовать ее. Десна заключает маловероятный союз. Полли и Энн тем временем сталкиваются с предательством.
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