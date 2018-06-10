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Киноафиша Сериалы Когти Сезоны Сезон 2 Серия 8

Когти 2017 8 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Когти»
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Сезон 2 / Серия 1 10 июня 2018
Запеканка из крекеров
Сезон 2 / Серия 2 17 июня 2018
Военно-морской флот России
Сезон 2 / Серия 3 24 июня 2018
Крик
Сезон 2 / Серия 4 1 июля 2018
Вагинаколог
Сезон 2 / Серия 5 8 июля 2018
Двойной голландский
Сезон 2 / Серия 6 15 июля 2018
Жечь
Сезон 2 / Серия 7 22 июля 2018
Перекресток
Сезон 2 / Серия 8 29 июля 2018
До самой смерти
Сезон 2 / Серия 9 5 августа 2018
Свежий
Сезон 2 / Серия 10 12 августа 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Когти» команда Десны разбирается с последствиями ее ареста. Любовник Дженны возвращается, чтобы преследовать ее. Десна заключает маловероятный союз. Полли и Энн тем временем сталкиваются с предательством.

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